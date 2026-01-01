Vuelve el Mercado Comunitario de Emprendedores al Galpón “G”

Este sábado 31 de enero y el domingo 1º de febrero, desde las 20 horas, se llevará a cabo una nueva edición de la “Noche Emprendedora” en el Mercado Comunitario de Emprendedores (MCE) en el Galpón “G” del Paseo Costanero capitalino.

Durante ambas jornadas de este espacio pensado para el encuentro de las familias y el fortalecimiento del trabajo local, vecinos y visitantes podrán disfrutar de los distintos sectores que se ofrecen, como el patio cervecero, el oriental, el gastronómico, el artesanal, el matero y el específico para niños, brindando así una propuesta variada para toda la comunidad.

Desde la organización destacaron el acompañamiento del Gobierno de Formosa, quien a través de sus políticas públicas impulsa estos espacios que fortalecen el desarrollo de los emprendedores y promueven el crecimiento de la economía local.

En este marco, la administradora del Área de Comercialización de la Subsecretaría de Empleo, Mariana Acosta, señaló que “estos espacios son fundamentales porque permiten que los emprendedores puedan mostrar, vender y hacer crecer sus proyectos, generando movimiento económico y oportunidades reales para las familias formoseñas”.

Por último, invitó a la comunidad a vivir dos noches de encuentros, producción local y acompañamiento al trabajo de los emprendedores formoseños.



