Los agentes estatales activos tienen tiempo hasta el 31 de marzo para completar la DDJJ online

La subsecretaria de Recursos Humanos, la licenciada Gladis Mazza, informó que ya está disponible la declaración jurada online que debe ser cumplimentada por los agentes activos de la Administración Pública Provincial, excepto el personal policial, el docente frente al aula y el agente pasivo.

Dicho trámite estará vigente desde el 1° de enero hasta el 31 de marzo de este año y puede efectuarse en: www.formosa.gob.ar/miportal.

“Deben realizarla todos los trabajadores públicos en actividad de la provincia, particularmente los que corresponden a los siguientes escalafones: general, carrera sanitaria, Vialidad Provincial, SPAP y el personal docente que cumple funciones administrativas”, detalló la funcionaria a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Recordó que este proceso comenzó en el 2025, a partir de la implementación de la Resolución N° 1755, la cual “establece que todos los trabajadores deben cumplir la declaración jurada online”, indicó.

Se trata de “una obligación establecida por estatuto, para que todos los trabajadores informen sus datos personales y los mantengan actualizados ante su empleador”.

Agregó que “esta resolución habilitó una nueva manera” de realizar esta DDJJ, pasando de “la documental en papel a formato digital”. No obstante, aclaró que si el área de Recursos Humanos correspondiente solicita que la presentación de este documento sea en soporte papel, deberán hacerlo.

“Si una vez completada la DDJJ cambia alguna situación personal, como por ejemplo, contraer matrimonio, el nacimiento de un bebé, un divorcio, etcétera, la documentación tendrá que ser actualizada. Esta opción se encontrará disponible desde el mes de abril y se llama Declaración Rectificatoria”, añadió.

En ese marco, agradeció a los trabajadores públicos formoseños por “su alto compromiso y responsabilidad” para con esta solicitud, subrayando que “se registra un 83% de cumplimiento de estos escalafones”.

Para consultas, se debe enviar un correo a: djd@formosa.gob.ar, o bien dirigirse a la Dirección de Administración o al Departamento de Personal de cada organismo.



