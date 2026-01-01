Incendios en la Patagonia: “Este desastre ambiental y social es producto de la indiferencia del Gobierno nacional”

Una situación más que preocupante se vive en el sur de la República Argentina, donde avanzan los incendios que ya consumieron miles de hectáreas en varias provincias y obligaron a evacuar localidades.

En ese contexto, desde Formosa, el doctor Hugo Bay, exsubsecretario de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental del Ministerio de la Producción y Ambiente, lamentó “este desastre ambiental y social que está ocurriendo en la Patagonia”, al tiempo que recordó que el mismo tuvo su origen el 9 de diciembre del año pasado.

“El primer foco se inicia en el lago Menéndez, dentro del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut –explicó según declaraciones recabadas por AGENFOR-. Y ahí está el huevo de la serpiente, porque en definitiva, acá es donde se reaccionó tarde” desde el Gobierno nacional, al que fustigó por “su indiferencia ante un problema puntual que afectó, primero, a la cuestión ambiental y que después se tornó en un problema social, porque dañó a cientos de familias que viven en estos lugares”.

Enfatizó que dicha situación requería la intervención inmediata del Plan Nacional de Manejo del Fuego, al que la gestión libertaria comandada por el presidente Javier Milei le quitó los recursos disolviendo el fondo fiduciario. “Este plan no fue puesto a disposición de las provincias afectadas por los incendios, se minimizó el tema y se dejó que la cuestión explotara, porque, en realidad, no les importa”, reprobó Bay.

Otras muestras de ello son el desfinanciamiento de Parques Nacionales y la negación del cambio climático, que también quitaron capacidad de prevención y respuesta ante la tragedia.

“Hoy estamos viviendo el resultado de esa desaprensión, esa indiferencia ante un problema enorme, y ahora tratan de poner en campaña todo lo que en su momento no hicieron”, lamentó.

En ese sentido, se refirió a la reunión de urgencia –vía Zoom- que realizaron los gobernadores de la Patagonia para exigirle al Gobierno de Milei que declare la emergencia nacional por los incendios forestales, lo que está siendo analizando por la mesa política del Presidente.

“Todo este desastre es producto de la indiferencia del Gobierno nacional”, condenó Bay, remarcando que “la catástrofe para los animales del bosque es terrible, además de la cuestión de las viviendas que se han perdido”.

Condenó que mientras esto sucede en el sur del país, “el Presidente de la Nación se muestra cantando” en un show teatral y en el “Derecha Fest”, una suerte de “cumbre anti-zurda”, en la ciudad de Mar del Plata, “en vez de estar en el lugar en donde está la tragedia”.

En este punto, remarcó que la gestión nacional “no solo debe ayudar económicamente, como le corresponde a la Nación, porque existe un plan al respecto, sino también tiene que acompañar el dolor de esas familias”.

“Un verdadero infierno”

La Agencia de Noticias Formosa se hizo eco de las declaraciones de Julieta Graziosi, una damnificada de Villa Lago Rivadavia, localidad ubicada en el departamento Cushamen, provincia del Chubut.

“Es una situación sumamente angustiante que viene ya desde hace muchas semanas –relató-. Venimos atravesando como sociedad un momento muy difícil”, advirtiendo que “estamos totalmente rodeados por el fuego, ya se quemó la casa de un vecino y la de mi padre casi se quema y la pudimos salvar con vecinos y amigos que vinieron a ayudar”.

Señaló que “estamos hablando de un pueblo que vive del ganado y el turismo, que son las principales fuentes económicas, y a estas personas, incluyendo a mi familia, se les han quemado los campos en su totalidad. Están totalmente incinerados”, lo cual significa que “no podremos tener una producción por muchísimo tiempo”.

A su vez, hizo notar que “veníamos del invierno más seco en más de 30 años, donde por primera vez no hubo nieve. Eso significó una sequía extrema, entonces esto era previsible y prevenible”.

En ese marco, consultada sobre el accionar del Gobierno nacional, criticó que haya recortado “casi un 70% los fondos del manejo del fuego”, además de desentenderse totalmente de “la catástrofe en la que nos encontramos hoy”, a la que no dudó en calificar como “un verdadero infierno”.

“Nosotros, como sociedad, nos sentimos abandonados, esa es la realidad, eso es lo que yo he estado hablando con vecinos y amigos”, sostuvo.

Asimismo, valoró “la presencia y el trabajo increíble de brigadistas, voluntarios y bomberos”, así como de “gente que vino de todo el país”.

Agradeció y reconoció “el inmenso esfuerzo que están haciendo todos los días, hace más de un mes que vienen combatiendo los incendios, casi sin materiales, con las donaciones extraordinarias de la población en general. Los borcegos se queman, se desarman por el calor que tiene la tierra. El abandono se nota en estas circunstancias y es muy terrible ver que a nuestro representante mayor (el presidente Milei) no le importa para nada nuestra vida y se va a hacer un show en este momento”, cerró.



