“Volver a casa”: La emoción de Josefina tras superar una dura internación

Después de atravesar un complejo proceso de salud, Josefina, una paciente de 42 años con antecedentes de diabetes, recibió el alta médica y pudo regresar a su hogar; acompañada por la emoción y el agradecimiento hacia el equipo de salud del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón”.

“Por fin me voy a mi casa después de un largo proceso que fue muy duro, pero acá estamos para seguir adelante”, señaló.

Añadió que “a pesar de mi problema de salud, mis días fueron muy buenos por toda la atención y contención que recibí”; por esto, “estoy muy agradecida con todo el personal del Hospital de Alta Complejidad, por la atención y por la buena onda”, expresó emocionada Josefina al momento de su egreso.

La paciente ingresó a la institución el 4 de noviembre, derivada desde Clorinda, con diagnóstico de neumonía grave, por lo que fue internada en el Servicio de Terapia Intensiva, donde requirió asistencia respiratoria mecánica.

Desde el hospital, marcando que su evolución estuvo marcada por diversas intercurrencias que prolongaron su estadía hospitalaria y complejizaron el cuadro clínico.

Sin embargo, gracias al abordaje integral y al trabajo en equipo de los servicios de Terapia Intensiva, Clínica Médica y Kinesiología, Josefina logró avanzar favorablemente. Tras superar la etapa crítica, pudo pasar a sala general, donde continuó su recuperación con traqueostomía y un cuadro de miopatía, iniciando un proceso de rehabilitación motora intensiva.

El compromiso del equipo de salud, sumado a la fortaleza y la actitud positiva de la paciente, fueron claves para lograr la extubación, recuperar la movilidad y avanzar hacia el alta médica, con el objetivo principal de que la misma pudiera volver junto a sus seres queridos.

Historias como la de Josefina reflejan el valor del trabajo interdisciplinario, la calidad humana y el acompañamiento permanente que caracterizan al Hospital de Alta Complejidad, donde cada paciente es atendido con profesionalismo, compromiso y contención, destacaron desde la institución.



