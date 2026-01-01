En la colonia de vacaciones, las niñas y niños aprenden sobre prevención del dengue

Dieron inicio las charlas informativas y de concientización en el Parque Acuático “17 de Octubre” y en el Complejo “Paraíso de los Niños”.

En el marco del importante despliegue que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Humano en la colonia de vacaciones ofrecida por el Gobierno de la provincia de Formosa, en el Parque Acuático “17 de Octubre” y en el Complejo “Paraíso de los Niños”, se realizó la apertura de las charlas orientadas a la prevención del dengue, el jueves 8 de enero.

Dirigida a las niñas y niños asistentes de todas las edades, los encuentros tienen por objetivo “que los niños no sean solamente espectadores en la prevención, sino que sean protagonistas y actores activos, colaborando con la familia en el cumplimiento diario de las medidas”, indicó el subsecretario de Medicina Sanitaria, el doctor Manuel Cáceres, coordinador de las actividades de salud en ambos espacios recreativos.

Las exposiciones se encuentran a cargo del personal del Departamento de Vectores y Zoonosis y entre los temas se incluyen: las características del mosquito “para que sepan reconocerlo”, los hábitos que tiene “remarcando que vive en las casas y dando a conocer cuáles son los recipientes que elige para instalarse, poner sus huevos y reproducirse”. También, en qué horarios del día circula mayormente y el radio en el que vuela, entre otros aspectos.

Sobre eso, Cáceres subrayó que “es fundamental que los chicos identifiquen los criaderos de mosquitos -los recipientes-, para que ayuden en las casas a eliminarlos, o bien, tratarlos adecuadamente justamente para evitar que el insecto se introduzca”.

Asimismo, se recalca la importancia del uso del repelente y de la aplicación del larvicida en aquellos objetos que no pueden taparse o eliminarse “como es el caso de las piletas, tanques, cisternas, aljibes y otros de uso cotidiano, siguiendo las instrucciones que dan los brigadistas cuando visitan las casas”, señaló.

En ese punto, hizo notar que “es más fácil enseñarle a un niño a no dejar recipientes con agua, fomentando este hábito desde edades tempranas, que cambiar el hábito que un adulto ya tiene instalado desde toda la vida”. Además, al llegar a la casa “el niño comparte y replica lo aprendido en la colonia con su familia”, destacó.

Por otro lado, comentó que, para dar cierre a la charla, el equipo de salud brinda detalles de cuáles son los síntomas (fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos y en las articulaciones, decaimiento general y malestar, dolor de estómago), aclarando que es fundamental “acudir rápidamente a la consulta médica y NO automedicarse porque puede ser peligroso para la salud”.

“Las charlas preventivas sobre dengue se darán todos los jueves mientras dure la colonia. En el Parque Acuático desde las 8 horas. Y en el Paraíso de los Niños, por la mañana, a las 8 horas y por la tarde, a las 15 horas”.



