El Potrillo: Productiva reunión entre la dirigencia local y la empresa que ejecutará la nueva obra hídrica

En el marco de las políticas hídricas que lleva adelante el Gobierno de la provincia de Formosa, se concretó este viernes 9, una importante reunión en la comunidad de El Potrillo entre referentes locales y representantes de la empresa constructora que tendrá a su cargo la obra de una nueva toma de agua.

El encuentro tuvo lugar en la planta potabilizadora de la zona, donde se coordinaron los detalles técnicos para el inicio de la perforación, una obra estratégica que busca garantizar y mejorar el suministro del vital líquido para todas las familias de la comunidad.

Al respecto, el dirigente local Prudencio López expresó el entusiasmo de los vecinos ante este avance, expresando que “acabamos de recibir a la empresa encargada de realizar la nueva perforación aquí en El Potrillo.

López destacó la presencia del Estado provincial para dar respuesta a las demandas territoriales y celebró que “son buenas noticias para nuestra comunidad y para nuestra gente”,

“Estamos muy agradecidos por todo el trabajo que se está haciendo a través de las autoridades provinciales, locales y los dirigentes que acompañan”, subrayó al concluir.



