Víctor Alarcón valoró como positiva la presentación del Proyecto de Ley de Modernización Laboral Integral de Unión por la Patria

El secretario general de la ADEFCA e integrante del CEA, Víctor Alarcón, valoró como positiva la presentación del proyecto de ley “Establécese un Régimen de Modernización Laboral Integral en materia de negociación colectiva y condiciones de trabajo. Modificaciones de diversas leyes” (Expte. 7134-D-2025), que se trata en el Congreso de la Nación, impulsado por Kelly Olmos, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Emir Félix, Juan Pablo Luque y Pablo Todero, y que será analizado en las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda.

“Este proyecto abre un debate necesario y profundo sobre el presente y el futuro del trabajo en la Argentina. Valoramos que sus autores planteen una modernización integral que no pierda de vista los derechos de los trabajadores y trabajadoras, el rol del Estado y la necesidad de avanzar hacia un empleo más justo y formal”, expresó Alarcón.

El dirigente sindical destacó que la iniciativa aborda aspectos centrales como la actualización de la negociación colectiva, la simplificación de procedimientos administrativos y el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización del trabajo registrado, en un contexto donde la informalidad laboral sigue siendo uno de los principales desafíos del país.

Asimismo, Alarcón subrayó como un avance significativo el nuevo enfoque en materia de corresponsabilidad parental, con la ampliación de licencias y la protección de la crianza, al considerar que “son medidas que impactan directamente en la vida de las familias trabajadoras y contribuyen a reducir desigualdades históricas, especialmente las que afectan a las mujeres en el ámbito laboral”.

En ese marco, valoró también la reducción progresiva de la jornada laboral sin afectación del salario, señalando que “es una discusión que la Argentina debe darse, priorizando la salud, la calidad de vida y una mejor organización del trabajo, en línea con estándares internacionales”.

Finalmente, el secretario general de la ADEFCA remarcó que “toda reforma laboral debe construirse con diálogo social y participación real del movimiento obrero organizado”, y sostuvo que “este proyecto puede ser un punto de partida positivo para avanzar hacia un modelo laboral más humano, inclusivo y equilibrado”.

“Desde el sindicalismo vamos a seguir aportando nuestra mirada, defendiendo los derechos conquistados y acompañando toda iniciativa que apunte a mejorar las condiciones de trabajo y fortalecer la justicia social”, concluyó Alarcón.