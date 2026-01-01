La Policía incautó una motocicleta con pedido de secuestro

• También detuvieron a un hombre

Integrantes del Comando Radioeléctrico Operativo Las Lomitas, recuperaron una motocicleta con pedido de secuestro en una causa por “Hurto” y detuvieron a un joven de 22 años.

El procedimiento se concretó este miércoles, por inmediaciones a la plaza, cuando los uniformados demoraron al conductor de una Motomel S2, de 150 cc, con caño de escape deportivo.

Por ello, a través de la base de datos de la Dirección General de Informática, establecieron que la motocicleta registraba una causa de “Hurto”, iniciada en esa comisaría.

Finalizadas las actuaciones, la motocicleta quedó incautada y el involucrado quedó detenido, a disposición de la autoridad judicial interviniente.












