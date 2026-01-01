Justina Almirón destacó la excelente visión del Estado provincial en el acompañamiento a las PyMEs formoseñas

La presidenta del Comité Consultivo de la Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa (CAMEFOR), Justina Almirón, valoró de manera muy positiva el crecimiento sostenido del entramado industrial de la provincia y destacó la excelente visión del Estado provincial de acompañar y fortalecer a las PyMEs formoseñas, a partir de los datos difundidos por el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas.

“Que Formosa haya alcanzado 1036 empresas con actividad industrial activa al cierre de 2025, frente a las 788 registradas en el período 2021–2024, no es casualidad. Es el resultado de una decisión política clara y de una visión estratégica de desarrollo que entiende que las PyMEs son el motor de la economía local”, expresó Almirón.

En ese sentido, subrayó el rol central del Estado en el diseño de políticas públicas productivas. “Desde CAMEFOR consideramos excelente esta visión del Estado provincial de apoyar a las PyMEs formoseñas, brindando herramientas concretas, información actualizada y un acompañamiento permanente que permite crecer, invertir y generar empleo”, afirmó.

La dirigente empresaria también destacó los avances en la modernización y simplificación de trámites. “La digitalización de la certificación industrial, con procesos más ágiles y menos burocráticos, es una muestra clara de un Estado eficiente, cercano y comprometido con el sector productivo. Reducir tiempos y facilitar el acceso a la formalización impacta directamente en la competitividad de nuestras empresas”, señaló.

Asimismo, valoró la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la planificación industrial, como el Mapa Industrial de la Provincia. “Estas herramientas permiten pensar el desarrollo con una mirada integral, territorial y sustentable, garantizando oportunidades en cada punto de la provincia”, remarcó.

Finalmente, Almirón valoró la conducción del Gobernador de la Provincia, Dr. Gildo Insfrán, y destacó el esfuerzo sostenido del equipo económico provincial. “Esta política de acompañamiento a las PyMEs responde a una visión de desarrollo con inclusión, que entiende que el crecimiento debe llegar a cada rincón de Formosa. Y nada de esto sería posible sin el trabajo incansable del equipo del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, que planifica, moderniza herramientas y convierte las decisiones políticas en resultados concretos para las empresas formoseñas”, concluyó.