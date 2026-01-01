Víctor Alarcón destacó el rol del Gobierno provincial y pidió a los representantes formoseños defender los derechos laborales en el Congreso

El secretario general de ADEFCA y miembro de la Comisión Directiva del CEA valoró la estabilidad laboral, el sostenimiento de programas con fondos provinciales y se pronunció ante el debate por la reforma laboral

El secretario general del gremio ADEFCA e integrante de la Comisión Directiva del CEA, Víctor Alarcón, realizó un balance positivo del trabajo gremial desarrollado durante el año 2025, destacando la defensa de los derechos adquiridos de los trabajadores estatales y el acompañamiento sostenido del Estado provincial.

En ese marco, Alarcón valoró especialmente el rol del Gobernador de la Provincia, Gildo Insfrán, resaltando el cumplimiento efectivo de los derechos laborales, en particular la estabilidad laboral, el pago de salarios en tiempo y forma y el respeto a las conquistas históricas del sector estatal.

“Es importante reconocer cuando hay decisiones políticas que garantizan derechos. En Formosa, los trabajadores estatales cuentan con estabilidad laboral y con el cumplimiento en tiempo y forma de sus haberes, lo que brinda previsibilidad y tranquilidad a miles de familias”, expresó.

Asimismo, el dirigente gremial destacó que, ante la quita y el recorte de programas por parte del Gobierno nacional, el Gobierno de la Provincia de Formosa asumió la responsabilidad de sostenerlos con fondos del Tesoro provincial, garantizando la continuidad de políticas públicas, programas laborales y acciones que impactan directamente en los trabajadores y en la comunidad.

“En un contexto nacional adverso, la Provincia tomó la decisión política de hacerse cargo con recursos propios, priorizando a los trabajadores y sosteniendo programas fundamentales para el empleo y la inclusión”, señaló.

En relación con el contexto nacional actual, Alarcón manifestó su preocupación por el debate en torno a una reforma laboral que se analiza a nivel nacional, advirtiendo sobre los riesgos que podría implicar para los derechos conquistados por los trabajadores a lo largo de los años.

En ese sentido, expresó su expectativa de que los representantes formoseños en el Congreso de la Nación defiendan firmemente los derechos de los trabajadores cuando se trate esta iniciativa.

“Esperamos que nuestros legisladores estén a la altura de las circunstancias y defiendan los derechos laborales. Una reforma que implique pérdida de derechos es inaceptable; sería una vuelta a condiciones que rozan la esclavitud”, afirmó.

Finalmente, el secretario general reafirmó su compromiso de continuar trabajando desde ADEFCA y desde los espacios de representación del CEA para defender el empleo, fortalecer la organización sindical y acompañar un modelo de gestión que prioriza el trabajo, la dignidad y la justicia social.