Enrique Zanin destacó el orden fiscal de Formosa y el acompañamiento permanente al sector privado

El contador Enrique Zanin, presidente de la Federación Económica de Formosa, resaltó el ordenamiento de las cuentas públicas y el equilibrio fiscal sostenido por el Gobierno de la Provincia de Formosa, que permitieron cumplir en tiempo y forma con el pago de sueldos, aguinaldos y aumentos salariales a los trabajadores estatales.

En ese sentido, Zanin subrayó que la previsibilidad y la responsabilidad en la administración de los recursos provinciales generan estabilidad no solo para el sector público, sino también para toda la economía local, creando un contexto favorable para el desarrollo del sector privado.

Asimismo, el titular de la Federación Económica valoró el acompañamiento permanente del Gobierno provincial al entramado productivo y comercial, a través de capacitaciones, programas de fortalecimiento empresarial y acciones concretas que facilitaron el acceso al crédito para pymes, emprendedores y comercios locales. Remarcó además la importancia de la escucha activa y permanente hacia el sector económico privado.

Zanin también destacó el rol del Gobernador, Dr. Gildo Insfrán, quien viene articulando acciones y gestiones junto a otras provincias de la región para impulsar el crecimiento del norte argentino, generando condiciones de desarrollo equilibrado y fortaleciendo al sector privado y a las pymes.

Finalmente, señaló que el trabajo conjunto entre el Estado provincial y el sector privado es fundamental para consolidar un crecimiento sostenido, con inclusión social, previsibilidad económica y mayores oportunidades para todos los formoseños.