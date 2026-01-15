Justina Almirón destacó el crecimiento y fortalecimiento de las mujeres empresarias durante 2025

La Presidenta del Comité Consultivo de la Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa valoró el trabajo en red, la articulación institucional y la vinculación internacional como ejes clave del desarrollo económico femenino

La Presidenta del Comité Consultivo de la Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa (CAMEFOR), Justina Almirón, realizó un balance altamente positivo del trabajo desarrollado durante el año 2025, resaltando los avances logrados en materia de organización, capacitación, trabajo en red y fortalecimiento económico de mujeres empresarias y emprendedoras de la provincia.

En ese sentido, Almirón subrayó que uno de los principales logros del año fue la construcción de redes sólidas entre mujeres empresarias, lo que permitió generar oportunidades, compartir experiencias y consolidar proyectos productivos con una mirada colectiva e inclusiva.

“Durante 2025 logramos avanzar en un objetivo fundamental: que las mujeres empresarias puedan trabajar en red, construir oportunidades para todas y afianzarse económicamente, entendiendo que el crecimiento individual se potencia cuando se convierte en crecimiento colectivo”, expresó.

Asimismo, destacó el valor de las capacitaciones permanentes, el acompañamiento a emprendimientos, PyMES y comercios locales, y la articulación con instituciones y organismos internacionales, que posibilitaron ampliar horizontes, incorporar nuevas herramientas y fortalecer el rol de la mujer en el entramado productivo local.

En este marco, la Presidenta del Comité Consultivo agradeció especialmente el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Formosa, destacando su apoyo a través de gestiones y acciones concretas que resultaron fundamentales para crear, sostener y hacer prosperar las PyMES, emprendimientos y comercios locales liderados por mujeres.

“Ese acompañamiento del Estado provincial fue clave para que muchas mujeres puedan consolidar sus proyectos productivos y seguir creciendo con más herramientas y mayor previsibilidad”, señaló.

Finalmente, Almirón reafirmó el compromiso de la CAMEFOR de continuar profundizando estas líneas de acción, apostando al liderazgo femenino, la autonomía económica y el desarrollo sostenible, convencida de que la mujer empresaria cumple un rol estratégico en el crecimiento social y económico de la provincia de Formosa.