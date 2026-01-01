Vialidad Provincial reforzó el anillo defensivo de Campo del Cielo para garantizar la seguridad de las familias

Personal de la Dirección de Vialidad Provincial llevó a cabo trabajos de adecuación y refuerzo del anillo defensivo de la comunidad de Campo del Cielo, logrando elevar y ensanchar las barreras de protección.

Al respecto, Juana González, presidenta de dicha comunidad, en declaraciones recogidas por esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), explicó que las tareas se realizaron en la barrera que los protege de las aguas del Bañado la Estrella.

Detalló que, los trabajos no cesaron y ahora entonces “se levantó la defensa más de un metro y se ensanchó”, destacando que “para nosotros es muy importante porque aquí viven 600 personas, muchos niños, y con esta barrera estamos cuidando a esas familias”.

Asimismo, puso en valor el trabajo “en conjunto entre Vialidad Provincial y la comunidad” y agradeció la gestión del gobernador de Formosa, expresando que “contamos con el apoyo del doctor Gildo Insfrán. Este trabajo que vemos hoy es gracias a él; estamos muy agradecidos y contentos, porque tenemos un Gobierno provincial presente”.

Por su parte, el concejal justicialista de Las Lomitas, Jorge Martínez Meza, quien acompañó la recorrida por la zona de obras, enfatizó la magnitud técnica del despliegue realizado por el Gobierno provincial.

Subrayó que “Vialidad Provincial estuvo en todo momento haciendo la contención del agua y en esta oportunidad trabajaron en un ensanchamiento y levantamiento del anillo que, en algunas partes, supera los dos metros de altura para brindar certeza y seguridad técnica”.

En este sentido, desmintió versiones malintencionadas que circularon durante la creciente anterior, donde “se dijo que el agua había pasado y no fue así; estuvo contenida gracias al trabajo de los ingenieros y técnicos. Hoy, con el compromiso del Gobernador, se refuerza una vez más esa barrera para llevar paz a la comunidad”.

Asimismo, explicó que la obra no solo beneficia a la comunidad aborigen, sino que también protege las zonas productivas donde conviven familias criollas, afirmando que “es un esfuerzo que abarca tanto a los hermanos aborígenes como a los productores que están a la vera de nuestro Bañado de la Estrella”, concluyó el Concejal.



