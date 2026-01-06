El IAS informó que se registró un ganador del pozo acumulado de $12.590.196 en el Bingo Domingón

El Instituto de Asistencia Social (IAS) informó que el domingo 4 de enero, durante la realización del Sorteo N.º 303 del Bingo Domingón, se registró un ganador del Pozo Acumulado, por un monto total de $12.590.196,10.El premio mayor fue obtenido en la modalidad Bingo, y el ticket ganador fue vendido por la Agencia Oficial N.º 187, de la localidad de El Colorado, lo que reafirma el alcance provincial de los juegos oficiales.Desde el organismo destacaron que el Bingo Domingón ofrece múltiples oportunidades de ganar, ya que en cada sorteo se entregan premios tanto en la modalidad Línea como en Bingo, distribuidos en distintas rondas. En esta edición, además del pozo acumulado, se adjudicaron otros premios en línea y premios extras, entre ellos carros de mercadería, beneficiando a varios apostadores.Tras la adjudicación del premio mayor, el IAS informó que el próximo sorteo contará con un nuevo Pozo Acumulado inicial de $7.500.000, vigente hasta la bolilla 35, renovando así las expectativas del público apostador.Los tickets para participar del Bingo Domingón pueden adquirirse de lunes a sábados, a un valor de $1.500, en todas las agencias oficiales habilitadas de la provincia, o a través de la plataforma digital tuapuestaias.bet.ar.Finalmente, desde el Instituto remarcaron la importancia de apostar siempre a los juegos oficiales regulados, ya que lo recaudado retorna a la comunidad en forma de obras, programas y acciones sociales impulsadas por el Poder Ejecutivo Provincial.