Refuerzan la importancia de la vacunación contra la fiebre amarilla en niñas y niños

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano recordaron que la vacuna es clave para prevenir esta enfermedad y detallaron los centros de salud, días y horarios, disponibles para su aplicación, a fin de que pueda completarse el esquema establecido en el Calendario Nacional de Vacunación.

El Gobierno de la provincia de Formosa reiteró a la población la importancia de la vacunación contra la fiebre amarilla, una enfermedad viral transmitida por la picadura de algunas especies de mosquitos, y brindó información sobre los centros de salud de la ciudad Capital donde se aplica la vacuna a niñas y niños, a los 18 meses y a los 11 años, conforme a lo estipulado en el Calendario Nacional de Vacunación.

La fiebre amarilla presenta síntomas similares a los del dengue, como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, escalofríos, pérdida de apetito, náuseas y vómitos. En algunos casos puede aparecer ictericia, que se manifiesta como una coloración amarillenta de la piel y de los ojos, y en determinadas situaciones la evolución de la enfermedad puede ser grave e incluso mortal.

En ese contexto, se destacó que la vacunación es la principal herramienta de prevención. El esquema contempla dos dosis de la vacuna: la primera a los 18 meses de vida y un refuerzo a los 11 años de edad, lo cual se encuentra vigente en el Calendario Nacional de Vacunación para las provincias de Formosa, Misiones, Corrientes, un departamento de la provincia de Chaco y también en Salta y Jujuy, jurisdicciones consideradas con riesgo de reintroducción de la enfermedad por contar con la presencia del vector que la transmite.

Al respecto, el jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano, licenciado Julio Arroyo, instó a las madres y padres a tener en cuenta los días y horarios disponibles en los distintos centros de salud que están en la Capital para que acerquen a sus hijos a recibir la vacuna.

En ese sentido remarcó, que al igual que todas las incluidas en el Calendario Nacional, la vacuna contra la fiebre amarilla, es segura, gratuita, altamente eficaz y de aplicación obligatoria.

Y explicó, que el objetivo es facilitar el acceso y brindar mayor comodidad a las familias “para que las niñas y niños puedan tener completo el esquema de la vacuna contra la fiebre amarilla, tanto con la dosis indicada a los 18 meses y el refuerzo correspondiente a los 11 años”.

Lugares de vacunación, días y horarios

Arroyo precisó que, de lunes a jueves, de 7 a 18 horas en horario corrido, la vacuna se aplica en el Vacunatorio de La Familia, ubicado sobre la calle Padre Patiño 1.255, en el edificio del Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo”.

Asimismo, los días lunes, en el mismo horario, la vacunación está disponible en los centros de salud de los barrios La Floresta, 7 de Mayo, La Nueva Formosa, Guadalupe, Puente San Hilario y en el centro de salud “Dr. Jorge Luis Diez” del barrio La Pilar.

Los días martes, la comunidad puede concurrir a los efectores de los barrios Namqom, Itatí, Villa del Carmen, Mariano Moreno y Salvador Gurrieri (ex Lote 111), además del centro de salud “María Luisa Espinoza” del barrio Juan Domingo Perón.

En tanto, los miércoles la vacuna contra la fiebre amarilla se aplica en los centros de salud de los barrios Antenor Gauna, 28 de Junio (ex Lote 110) y El Pucú, sumándose el centro de salud “Dr. Héctor Pastor” del barrio Bernardino Rivadavia (Lote 4), el centro de salud “Pablo Bargas” del barrio Villa Lourdes y el centro de salud “Luis María Codda” del barrio Liborsi.

Por su parte, los días jueves, siempre de 7 a 18 horas, la vacunación se realiza en el centro de salud “Dr. Mario Krimer” del barrio San Juan Bautista, en el Hospital de Día “Dr. Adolfo Lippmann” del barrio 2 de Abril, en el Hospital Distrital N° 8 “Eva Perón” del Circuito Cinco, y en los centros sanitarios de los barrios 8 de Octubre, San José Obrero e Independencia.

Finalmente, los días viernes, las familias pueden acudir a los centros de salud de los barrios San Agustín, República Argentina, San Francisco, San Antonio y Villa Hermosa, en idéntico horario.

El funcionario recordó que, al momento de la vacunación, las niñas y niños que concurren a vacunarse deben presentar el DNI y “en lo posible, el carnet de vacunación”.



