Vialidad Provincial optimiza caminos vecinales en el paraje San Marcos

La obra responde a una solicitud de los productores rurales, quienes destacaron la “rápida respuesta” del Gobierno de Formosa para garantizar la transitabilidad en la zona.

En el paraje San Marcos, jurisdicción de Punta del Agua, a 50 kilómetros de la localidad de Las Lomitas, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) se encuentra trabajando en la optimización de caminos vecinales, instalando tubos de alcantarilla en zonas bajas para prevenir cortes por anegamientos durante la temporada de lluvias.

Esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) accedió a declaraciones de pobladores y productores de la región, quienes coincidieron en que esta obra representa un “adelanto grandísimo” para la economía familiar y la vida cotidiana.

Por su parte, Sergio Padilla, vecino de San Marcos, agradeció “al Gobierno provincial por este camino que nos sirve a todos los pobladores de la zona” y explicó que “hicimos un pedido a través de una nota y tuvimos una respuesta rápida”.

En la misma línea, Ángel Verón, subrayó que “va a ser beneficiario para varios pobladores de la zona”, destacando que el hecho de que se coloquen alcantarillas es porque “estamos una zona donde se corta el camino cada vez que llueve mucho y por eso era necesario colocar un tubo”.

“Estamos agradecidos con el Gobierno de Formosa que siempre está dando respuesta a la gente del campo, principalmente a la gente humilde”, señaló y añadió también a su agradecimiento “al personal de la DPV y su administrador, el ingeniero Javier Caffa, quien gestionó para que sea posible”.

Finalmente, Nemesio Verón, indicó que “me faltan palabras para agradecer al gobernador Gildo Insfrán porque como él no vamos a tener nunca” y resaltó que “sin esta obra no podemos sacar nada de los productos que uno tiene”. Por eso, afirmó que “esto es un adelanto grandísimo para nosotros”.

Asimismo, valoró que “todo se realiza con máquina provincial, a través de la DPV”, porque aseguró que “Formosa ocupa el fondo provincial para nuestro beneficio”.

Y agradeció al Gobierno provincial, enfatizando en que “todos estamos muy contentos y no lo vamos a abandonar nunca”, concluyó.



