La Policía conmemoró el 80° aniversario de la gloriosa Policía de Territorios Nacionales

Héroes que además de su profesionalismo y vocación de servicio, llevaron en su alma el amor hacia nuestro pueblo

En la mañana de este miércoles, frente al monolito que honra a los pioneros, se realizó un acto de solemnidad por el “80° Aniversario de la Policía de Territorios Nacionales (TTNN)”. El evento celebró la creación de una institución clave para la seguridad y el orden, también la valentía y dedicación de quienes han servido con honor a la comunidad.

El acto fue presidido por el jefe de Policía Comisario General Juan Moisés Villagra, acompañado de la Subsecretaria de Justicia Comisario Mayor Dra. María Higinia Sena, integrantes de la plana mayor policial, oficiales superiores, jefes y subalternos.

Asistieron, la presidenta del Centro de Retirados y Pensionados de la Policía de los Territorios Nacionales Sra. Marina Moreno Vda. de Formosa, familiares, pensionadas y retirados de la Policía de Formosa.

Se realizó un depósito de ofrendas florales y un toque de silencio en el monolito que perpetúa la memoria de los integrantes de la gloriosa Policía de los Territorios Nacionales. Luego, se trasladaron a la Capilla Policial “Divina Misericordia”, donde el Padre Guillermo Estavilla y el diácono permanente de la Pastoral Policial, Profesor Roberto González, brindaron una celebración religiosa en homenaje a todos sus integrantes.



