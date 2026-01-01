Solís: “En Formosa nos preocupamos y nos ocupamos de los problemas de la gente”

“El pedido del gobernador Gildo Insfrán a todo su equipo de Gobierno es que estemos permanentemente visitando, acompañando, gestionando y buscando solución a las problemáticas de la población”, subrayó el vicegobernador de la provincia de Formosa, Eber Solís.

Así lo manifestó tras llevar adelante una nueva gira por distintas localidades del oeste formoseño, inspeccionando las obras de defensa hídrica que se ejecutan con fondos provinciales para proteger a las comunidades ante las crecidas del río Pilcomayo.

En una primera jornada, junto a una delegación que lo acompañó, integrada por el administrador general de Vialidad Provincial, Javier Caffa, intendentes, funcionarios provinciales y locales y referentes de la zona, estuvo en La Esperanza, Río Muerto y Guadalcázar, localidades del Departamento Bermejo, visitando parajes como Bajo Hondo, Alto Alegre, La Banderita, Pozo Molina y El Descanso.

Seguidamente, continuó en Los Chiriguanos, La Rinconada y en la localidad de Laguna Yema, llegando a El Cañón y El Quemado Nuevo, “sectores donde el impacto del río es mayor, recorriendo kilómetros de terraplenes y barreras de contención del Bañado La Estrella, obras solicitadas por los pobladores y que hoy son un hecho por decisión política del Gobernador”, afirmó el Vicegobernador.

En ese sentido, enfatizó que “ya se ejecutaron más de 200 kilómetros de terraplenes y 200 kilómetros de correderas, con una inversión íntegra del Tesoro Provincial”, beneficiando directamente a “comunidades tanto criollas como aborígenes” en el marco de las acciones del Estado presente.

En diálogo con AGENFOR, recordó que hace unos días estuvo en Campo del Cielo, remarcando que se trata de “una comunidad pilagá en el centro de la provincia de Formosa, que linda con el Bañado La Estrella, donde se están continuando trabajos de defensas en más de 10 kilómetros”.

En ese sentido, hizo notar que “los pobladores valoran la presencia del Estado provincial”, sobre todo en un contexto donde “algunas personas con mala intención vienen a querer generar dudas, miedos, inseguridades a estas comunidades originarias y criollas, diciéndoles que los trabajos están mal hechos o que no se hacen determinadas tareas”, rechazó contundente.

De modo que “con la presencia de los funcionarios encargados de las áreas, nos sentamos con cada comunidad, conversando, viendo y dialogando sobre estas acciones que se hacen de manera permanente”, además de concretar, a su vez, la entrega de carnets de conducir y DNI.

Agradeció “el muy lindo y cordial” recibimiento de los vecinos de cada comunidad que visitó. “Yo me siento parte de toda esta zona, permanentemente estamos aquí, donde así como sucede en el resto de la provincia tenemos la posibilidad de compartir esta paz social. Podemos juntarnos a dialogar de nuestros problemas y a plantear cuáles son las soluciones y las metas”, apreció.

Y dejó en claro que “en Formosa, nos preocupamos y nos ocupamos de los problemas de la gente”, reafirmando que “el pedido del gobernador Insfrán a todo su equipo de Gobierno es que estemos permanentemente visitando, acompañando, gestionando y buscando solución a las problemáticas de la población”, concluyó.