Vecina del paraje El Lindero destacó las obras de defensa ejecutadas por el Gobierno de Formosa

En el paraje El Lindero, a 60 kilómetros de Los Chiriguanos, Angélica Argentina Montes, se refirió a las obras de infraestructura que el Gobierno de Formosa lleva adelante para brindar seguridad a los pobladores y mejorar su calidad de vida.

En declaraciones recogidas por AGENFOR la vecina precisó que “vivimos al borde del Bañado la Estrella” y relató que la defensa construida por la Dirección Provincial de Vialidad “es importantísima”.

En este sentido, comentó que debido al avance del agua, años anteriores “perdíamos muchos animales”, pero, resaltó que “ahora gracias a la gestión del gobernador Gildo Insfrán tenemos la solución”.

Asimismo, expuso que con su familia se dedican a la cría de ganado menor, como ovejas, chivas, chanchos y también de vacas.

Al concluir, enfatizó en que “antes teníamos que ir y volver permanentemente por las inundaciones; ahora, si Dios permite, nos vamos a quedar instalados”.

“Le doy gracias a Dios y al señor Gobernador porque nos sigue apoyando”, expresó, y señaló que “esto nos permite pensar en una casita para vivir felices y cómodos”.











