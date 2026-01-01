Turismo acompañó una jornada recreativa en la Colonia de Vacaciones del Paraíso de los Niños

El Ministerio de Turismo de la provincia, a través de los programas Desafío Formosa y Promoción Turística, realizó una visita a la Colonia de Vacaciones del Complejo Paraíso de los Niños, donde se compartió una jornada colmada de alegría, juegos y aprendizaje junto a los niños y niñas que participan de la propuesta de verano.

Durante el encuentro, se desarrollaron diversas actividades lúdicas y recreativas que permitieron, a través de la diversión, seguir fortaleciendo el conocimiento y el sentido de pertenencia hacia nuestra Formosa Hermosa, promoviendo valores culturales, turísticos y sociales desde edades tempranas.

La jornada incluyó además la entrega de premios y regalos, generando entusiasmo y sonrisas entre los participantes.

Desde el Ministerio de Turismo se destacó la importancia de acompañar este tipo de iniciativas que fomentan la recreación, el aprendizaje y la inclusión, generando espacios de encuentro y disfrute para las infancias durante el receso estival.

Asimismo, se agradeció especialmente a los profesores y a todo el personal del Complejo Paraíso de los Niños por el cálido recibimiento y por el compromiso diario que permite que estas vacaciones de verano sean una experiencia única e inolvidable para los niños y niñas.

Estas acciones reafirman el trabajo articulado entre las distintas áreas del Estado provincial, apostando a un verano con más oportunidades, recreación y promoción turística en todo el territorio formoseño.







