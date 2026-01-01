Con la presencia del Vicegobernador, se habilitó la temporada de colonia de vacaciones en Ingeniero Juárez

Esta actividad se desarrollará en la pileta del Complejo Polideportivo Municipal y se extenderá durante toda la temporada de verano con acceso libre y gratuito.

En el marco de una recorrida por el oeste provincial, el vicegobernador Eber Solís participó este miércoles 21 de la apertura de la colonia de vacaciones en Ingeniero Juárez.

Durante el encuentro, el vicegobernador Solís expresó su satisfacción al ver la alegría de los niños presentes y señaló que “fue importante hacer un alto en la recorrida de todo lo que tenga que ver con el Bañado la Estrella para acompañar esta actividad tan linda”.

Para el mandatario, estas obras no pueden entenderse de forma aislada, sino como parte de un plan integral de infraestructura por parte del Gobierno de Formosa, destacando que “pensar en una pileta y en un lugar de diversión aquí en Ingeniero Juárez hubiera sido imposible si no hubiéramos tenido la planta de agua potable, moderna y con la capacidad que hoy tiene la localidad”, enfatizó Solís.

En este punto, recalcó que “estas obras y las de defensa para comunidades criollas y originarias fueron y son financiadas 100% por el Gobierno provincial”, al tiempo que mencionó que “como formoseños, de esto es lo que más tenemos que hablar porque en la política está la acción, la omisión y la decisión de hacer o no hacer”.

En este marco, aseveró que “en Formosa la decisión del gobernador Gildo Insfrán es la de seguir haciendo; por eso ha garantizado que todas las obras públicas y programas que mejoren la calidad de vida de los formoseños, se van a seguir haciendo con recursos propios de la provincia”, aseveró el Vicegobernador.

De esta manera, remarcó que “por más que algunos quieran criticar o mirar para otro lado, aquí tenemos un pueblo con orden y, fundamentalmente, paz social”, asegurando que “la paz social también se construye con esto, con los niños divirtiéndose”.

Inversión del Estado provincial

Por su parte, el intendente local Rafael Nacif, subrayó que “si no fuese por la inversión que hizo el Estado provincial en Ingeniero Juárez, hoy no podríamos disfrutar de esta gran obra para toda la comunidad”.

Asimismo, comentó que “Juárez ha crecido demográficamente con una fuerte impronta de las comunidades originarias”; y en este sentido, afirmó que “en este tipo de actividades se plasma como nuestra comunidad es multiétnica, pluricultural y bilingüe”, porque “van a participar todos”, aseguró.

Finalmente, detalló que “van a participar 10 escuelas” y marcó que el complejo cuenta con personal capacitado para garantizar la seguridad e higiene de los asistentes.







