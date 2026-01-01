Varios demorados por disturbios en la vía pública

La intervención tuvo lugar durante recorridas preventivas

Efectivos policiales de la localidad de Siete Palmas demoraron a un grupo de hombres que se enfrentaban de manera violenta y alteraban la tranquilidad pública.

El procedimiento se realizó cuando los integrantes del Destacamento Agente Máximo Paredes, dependiente de la Unidad Regional Cuatro, realizaban recorridas preventivas por distintos sectores de la localidad.

Durante el patrullaje, los uniformados detectaron a varios sujetos que generaban desmanes en la zona instigaban los ataques y generaban desorden en la vía pública.

Tras la identificación, constataron que los involucrados estaban en evidente estado de ebriedad, por lo cual fueron demorados de manera preventiva y trasladados a la dependencia policial, bajo las formalidades legales.



