Secuestran motocicleta con documentación apócrifa

ue en un operativo de control vehicular

Integrantes de la Policía de Seguridad Vial, Delegación de Puente Libertad, detectaron una motocicleta con documentación apócrifa.

El hecho ocurrió el viernes último alrededor de las 21:00 horas, cuando efectivos de la Policía de Seguridad Vial Delegación Puente Libertad, realizaban tareas de identificación de vehículos y personas.

Durante esa actividad, detuvieron la marcha de una Volkswagen Amarok, conducida por un hombre, de 32 años, que transportaba una Honda Titán, sin dominio colocado.

Al verificar la documentación del motovehículo, los uniformados advirtieron a simple vista que la cédula de identificación estaba adulterada.

Tras verificación con la base de datos de la Dirección General de Informática comprobaron que la titularidad correspondía a otra persona y que el rodado no registraba pedido.

Prosiguiendo con las tareas investigativas y a partir de la declaración del hombre, se logró establecer comunicación con el vendedor de la motocicleta, quien sería oriundo de la localidad de Mayor E. Villafañe.

El sujeto fue rápidamente ubicado por personal de la dependencia jurisdiccional, y trasladado a sede policial, donde el individuo manifestó haber adquirido también el rodado de un tercero, haciendo entrega voluntaria de la suma de $3.800.000 de pesos, labrándose el acta de rigor correspondiente.

Previa consulta con el Juez de Feria interviniente, Dr. Enrique Javier Guillén, dispuso que el dinero sea restituido, mientras que la motocicleta y la documentación apócrifa permanezcan secuestradas en el marco de las actuaciones judiciales.



