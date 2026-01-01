Aprehendieron a una mujer por robo y a un hombre por tenencia de drogas

La intervención fue concretada en el barrio Lisbel Rivira, de esta ciudad

Efectivos de la fuerza policial aprehendieron a una mujer involucrada en una causa judicial por robo y a su acompañante, quien tenía estupefacientes en su poder.

El procedimiento se llevó a cabo en horas de la noche del viernes último, cuando los uniformados de la Comisaría Seccional Cuarta, junto a la brigada investigativa de esa dependencia, realizaban un relevamiento en relación a la causa.

En ese contexto, en el barrio Lisbel Rivera, los uniformados identificaron a la mujer vinculada a la causa por robo y a un sujeto que la acompañaba, al que por razones de seguridad le realizaron un palpado preventivo.

Frente a testigos se le solicitó que exhibiera lo que portaba, y comprobaron que tenía en su poder varios envoltorios con una sustancia verdosa.

Por ello, se dio intervención a los integrantes de la Dirección de Drogas Peligrosas, quienes efectuaron la prueba de reactivo químico y arrojó resultado positivo para cannabis sativa, con un peso superior a los 21 gramos.

Después, incautaron los estupefacientes y aprehendieron a los involucrados, alojados a disposición de la Justicia local.



