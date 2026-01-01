Valoran que a pesar de la crisis económica nacional “la gestión del gobernador Gildo Insfrán sigue construyendo”

El diputado provincial y jefe del bloque justicialista en la Legislatura Provincial, Agustín Samaniego, valoró que “a pesar de la crisis económica nacional, el Modelo Formoseño continúa su marcha con inauguraciones, con el único propósito de seguir trabajando para mejorar la calidad de vida a cada uno de los formoseños”.

Al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), esbozó que “las inauguraciones que se hicieron a finales del 2025 deben ser destacadas por dos cosas: Primero, porque se realizaron en un contexto nacional en donde se detuvo absolutamente la obra pública y, segundo, porque no es tiempo electoral”.

“Sin embargo, la gestión del gobernador Gildo Insfrán sigue construyendo”, subrayó.

Asimismo, valoró “la realización de las colonias de vacaciones y la entrega de juguetes por el Día de Reyes Magos que se realizará este martes 6” y señaló que “estos son los claros ejemplos de justicia social que el Gobierno de Formosa tiene con la niñez, llevando a cabo una política pública que busca construir hombres sanos, libres y justos”.

“Para ver lo que sucede en nuestra provincia, como en cualquier lugar del mundo, deben caminarla, visitar los barrios, las localidades y una vez que lo hagan, nadie podrá desmentir que en Formosa hay justicia social, porque se van a encontrar con hospitales, centros de salud, escuelas, Centros de Desarrollo Infantil (CDI), entre otras”, señaló y añadió que “todas ellas son producto de las políticas activas del Gobierno provincial”.

“La justicia social es tratar de lograr que todos tengan igualdad de oportunidades y en Formosa se trabaja, se procura y se busca lograrlo mediante cosas concretas, porque cada sonrisa de los niños y la mejora de calidad de vida de cada uno de sus habitantes, es importante”, cerró.



