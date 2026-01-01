Petu Argañaraz: “La colonia de vacaciones es brindar igualdad de oportunidades y justicia social”

Desde el Parque Acuático “17 de Octubre”, la concejal justicialista María del Carmen “Petu” Argañaraz destacó este lunes la apertura de la colonia de vacaciones 2026, una propuesta impulsada por el Gobierno de la Provincia de Formosa que reafirma su compromiso con la niñez y el bienestar social.

“Petu” explicó que en esta primera jornada participaron más de 100 niños y niñas de los barrios Virgen del Carmen, Nueva Formosa y Nueva Pompeya, quienes pudieron disfrutar de una actividad muy esperada.

“Las chicas y los chicos hoy están disfrutando con una alegría inmensa. Es una actividad muy esperada: desde que terminaron las clases preguntaban por la Colonia. Sabemos lo que significa para nuestras niñas y niños poder disfrutar de este Parque Acuático 17 de Octubre”, resaltó.

En su rol de concejal del Partido Justicialista, subrayó la importancia de estas políticas públicas que promueven la igualdad de oportunidades, la justicia social y la alegría que generan en la infancia.

“Se ve en sus caras que están disfrutando del agua y de los juegos, a pesar de ser un día fresco, siempre con el acompañamiento de las madres y los padres”, señaló.

Asimismo, comentó que el cupo de participantes se renovará semanalmente para garantizar que todos los chicos y chicas tengan la posibilidad de acceder al parque.

“Hablamos de oportunidades para todas y todos, incluyendo a las personas con discapacidad. Organizamos la participación por barrios por una cuestión logística”, explicó.

Finalmente, Argañaraz remarcó que estas iniciativas ya forman parte de la identidad formoseña. “En Formosa estamos acostumbrados a este tipo de actividades que no se dan en todo el país. Es un servicio totalmente abierto y gratuito, con seguridad, personal capacitado, guardavidas y profesores de educación física”, concluyó.