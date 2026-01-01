Todo listo para la entrega de juguetes por el Día de Reyes Magos

Edgar Pérez, integrante del operativo logístico de la entrega de juguetes por el Día de Reyes Magos, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y aseguró que ya se encuentra todo listo para que este martes 6, a las 9 de la mañana, inicie la tradicional entrega de juguetes de forma simultánea en todo el territorio provincial.

“El Gobierno de Formosa tiene todo preparado para que, en cada institución educativa y en cada espacio en donde la gestión gubernamental del doctor Gildo Insfrán tenga una política pública de contención y acompañamiento a la niñez formoseña, se realice la distribución de los juguetes”, confirmó.

Asimismo, recordó que esta acción abarca a los niños de Nivel Inicial y Primario de gestión pública y privada, a los que asisten a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y los que se encuentran hospitalizados.

A su vez, Pérez destacó que “esta decisión política está plasmada en el Modelo Formoseño y es sostenida con recursos propios”, convirtiéndose en una acción “a la que el pueblo formoseño ya está acostumbrada, porque es un signo distintivo de la política pública del primer mandatario Insfrán”.

También, señaló que al igual que todos los años “está previsto el juguete extra para los hermanitos de los niños que todavía no están escolarizados” e invitó a las familias a que los acompañen a retirar su juguete para que sean parte de este momento colmado de alegría y felicidad.

Por último, puso en valor que a pesar de la crisis económica nacional, Formosa sigue priorizando estas acciones, declarando que “somos un Gobierno peronista que se caracteriza por el hacer, porque el Peronismo es acción”.

“Formosa es un Gobierno peronista que tiene al Modelo Formoseño, el cual, en cada elección se encuentra respaldado, sostenido y apoyado por el más del 70% de la población. Tiene como conductor al doctor Gildo Insfrán, quien pone el hombro y trabaja para su pueblo, pero, sobre todo, quien tiene un gran compromiso social con él”.







