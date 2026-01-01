Unos 1.790 policías recibieron sus insignias al grado inmediato superior

• La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones del Polideportivo Policial

El gobernador de la provincia de Formosa, Dr. Gildo Insfrán, presidió la ceremonia de entrega de insignias al personal superior y subalterno promovido al grado inmediato superior de la Policía provincial.

El acto de ascenso de 1.790 efectivos se realizó este viernes a las 8:00 horas y tuvo lugar en el Polideportivo Policial “28 de Mayo”: 360 oficiales y 1.430 subalternos con prestación de servicio a lo largo y ancho de toda la geografía provincial, como así la incorporación de 67 nuevos Oficiales Ayudantes.

Acompañaron al primer mandatario provincial el Vicegobernador Dr Eber Solís, la presidenta de la Feria del Superior Tribunal de Justicia, Claudia María Fernández; el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González; el jefe de la Policía Comisario General licenciado Juan Moisés Villagra; el subjefe Comisario General abogado Norberto Rubén Mauri; ministros y secretarios del Poder Ejecutivo provincial y plana mayor policial.

Además estuvieron presentes legisladores nacionales, provinciales y municipales.

En primer término, el gobernador Insfrán realizó el saludo protocolar, luego se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y de la Marcha a Formosa, seguido de una invocación religiosa a cargo del diácono permanente de la Pastoral Policial Roberto González.

Después comenzó la entrega de insignias por parte del Gobernador y sus funcionarios; mientras que el jefe de Policía agradeció en su discurso al mandatario provincial por “generarnos estos momentos tan esperados por los policías”.

También destacó que el conductor natural de la Policía de la provincia lleva adelante una gestión integral que incluye a todos los sectores y remarcó que el acto de ascenso es otra demostración del acompañamiento del Gobernador hacia la Institución Policial.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Dr. Jorge Abel González, señaló que el acto de ascenso forma parte de la política de inclusión que lleva adelante el gobernador Insfrán, que se traduce en el bienestar de los efectivos policiales y sus familias.

Luego hizo un fuerte llamado a no perder la identidad como formoseños e instó a los presentes a mantener sólidos los pilares fundamentales de la solidaridad, la unidad y la lealtad para con uno mismo, la familia y la provincia, “porque a través de esos valores se puede superar cualquier adversidad”.



