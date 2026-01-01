Subsidios energéticos focalizados: Instan a que las modificaciones no sean aplicadas durante estos meses en Formosa

Gialluca hizo notar a la Secretaria de Energía que, este nuevo régimen si bien comenzó a aplicarse desde este mes de enero, el Decreto dejó abierta la posibilidad de considerar las particularidades regionales como lo son las “Zonas Cálidas” que comprende no solamente a Formosa, sino a todas las Provincias del Norte Grande, donde los consumos se elevan sustancialmente frente a la necesidad de refrigeración, lo que implicará facturas impagables para los usuarios y de allí la necesidad, “que el nuevo régimen se aplique en el Norte Grande a partir recién del mes de junio”-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, solicitó formalmente al Ministro de Economía, Luis Caputo y a la Secretaria de Energía, Lic. María Carmen Tettamanti, “que, habiendo el Presidente, Javier Milei, firmado el Decreto Nº 943/25, el 2 de enero de 2026, por el cual, se elimina la segmentación por tres niveles de ingreso y se crea el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)”, que implicará que los -usuarios residenciales- deban afrontar facturas con costos impagables, por los elevados consumos eléctricos que existen, debido a las altas temperaturas y al uso especialmente de los aires acondicionados, entre otros elementos de refrigeración y que “si bien señaló el Funcionario Provincial, este nuevo régimen, comenzó a aplicarse desde este mes de enero, advirtió que el Decreto deja abierta la posibilidad de considerar las particularidades regionales como lo son las Zonas Cálidas que comprende no solamente a Formosa, sino a todas las Provincias del Norte Grande” y por ello, se requirió que el mismo se aplique desde el mes de junio del 2026, época en que las altas temperaturas comienzan a ceder en nuestro territorio y bajan los consumos energéticos. El nuevo esquema unifica en un solo sistema, los subsidios a la energía eléctrica, el gas por red y gas envasado, eliminando las diversas categorías que existían anteriormente, por lo que, a partir de ahora, solo tendremos 2 grupos: Usuarios Subsidiados y No Subsidiados. Para acceder al beneficio, el ingreso total del grupo familiar, no debe superar los 3 millones 600 pesos mensuales, equivalentes a 3 Canastas Básicas para un hogar tipo según el INDEC, además, de cumplirse con otros requisitos patrimoniales. En la requisitoria, el Ombudsman Provincial, hizo notar también a las Autoridades Nacionales que, para quienes accedan al subsidio, el Estado Nacional, cubrirá hasta 300 kw mensuales en determinados meses del año -diciembre, enero y febrero- y cuando el consumo supere ese tope, se facturará a “tarifa plena”, por lo que, en Formosa todos los usuarios residenciales, “quedarán sin ningún subsidio o compensación nacional, como así también, los comercios, industrias y organismos públicos”. Afirmó que, el sistema impuesto es perverso, pues castiga con la aplicación de la tarifa plena, sin subsidio, a familias en zonas argentinas con climas extremos o con mayor número de integrantes. Por otra parte, se pretende instalar mediáticamente que, los países más desarrollados no subsidian la energía, cuando sucede todo lo contrario, EEUU, China, India, Rusia, Arabia Saudita, Bulgaria Serbia, Suecia, Dinamarca y Francia, entre otros, mantienen altos porcentajes de subsidios, como medida de contención social y fomento del consumo interno.

Fin de la Tarifa Social y del Programa Hogar: El decreto también deroga la Tarifa Social Federal de Gas y dispone la eliminación del Programa Hogares con Garrafa (Programa Hogar), cuyos beneficiarios serán migrados al ReSEF en un plazo de seis meses, con la intervención de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación y tendrá amplias facultades para ajustar consumos, bonificaciones y padrones, mientras que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) deberán adecuar cuadros tarifarios y facturación, en este punto, dada la complejidad de la registración, pues a diferencia del sistema anterior, algunos segmentos como el de los usuarios de gas en garrafas, deberán inscribirse manualmente a partir de este mes de enero de 2026, lo que implicará seguramente en los hechos, exclusiones por falta de acceso a la información o imposibilidad de realización de trámites digitales, se peticionó la adopción de medidas a través de la ANSES para los usuarios del gas envasado, que implica su inclusión inmediata en la base de datos que los hagan acreedores de las bonificaciones necesarias.



