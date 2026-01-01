La Policía recuperó bienes sustraídos de una escuela

• El procedimiento se concretó en calles internas del barrio Villa Hermosa, de esta ciudad

Personal de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales secuestró un tubo de gas de 10 kilos y un equipo de sonido que habían sido sustraídos de un establecimiento educativo ubicado entre las avenidas Napoleón Uriburu y 9 de Julio de esta ciudad capital.

El caso se registró el jueves último por la tarde y los uniformados verificaron un requerimiento por el robo de objetos de la Escuela Normal, República del Paraguay, del barrio Villa Hermosa.

En el lugar, los policías constataron daño en puertas del establecimiento y el faltante de bienes.

Luego los policías iniciaron los trabajos investigativos, realizaron entrevistas a vecinos y recabaron datos de importancia para la causa.

Con la información obtenida, los investigadores sorprendieron a un sujeto cuando transportaba los objetos denunciados como sustraídos y al notar la presencia policial arrojó los elementos y huyó hacia una zona boscosa.

Allí los efectivos secuestraron un tubo de gas y un equipo de sonido, los cuales fueron trasladados hasta la dependencia policial.

En cuanto al autor del hecho, está identificado y sería puesto a disposición de la Justicia provincial en las próximas horas.