Una vivienda se incendió en el barrio Divino Niño

Por fortuna la propietaria manifestó que solo sufrió lesiones leves

Efectivos de la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramón Bini del barrio Colluccio verificaron un incendio en una vivienda, del barrio Divino Niño.

El hecho ocurrió alrededor de las 02:30 horas, cuando tomaron conocimiento a través del ECO 911, principio de incendio en una vivienda del barrio Divino Niño, de esta ciudad.

De inmediato, acudieron y dialogaron con los propietarios quienes relataron que el fuego se originó en una habitación, por ello, con baldes de agua pudieron sofocar el incendio.

Por el siniestro, la mujer sufrió quemaduras leves en el hombro y antebrazo; mientras que el hombre, salió ileso, pero ambos afirmaron que era innecesario ser asistidos por personal de salud.

Por otra parte, los peritos del Cuerpo de Bomberos, realizaron la pericia y comprobaron que el incendio se produjo por causa accidental, iniciado por un equipo energizado (auricular).

Se iniciaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Dirección Policía Científica, quienes documentaron el hecho y todo quedó a disposición de la Justicia.



