Malvivientes arrojaron escombros a un móvil policial y ocasionaron daños

Continúan las averiguaciones para dar con los otros autores.

Efectivos de la Subcomisaría del barrio Namqom, intervinieron en una gresca entre grupos antagónicos, que terminó con seis detenidos, daños en el móvil policial y un policía lesionado.

El hecho ocurrió en la madrugada de este sábado, cuando los policías realizaban recorridas preventivas por calles internas del barrio Namqon, y fueron alertados que un grupo de jóvenes ocasionaba disturbios.

Al llegar, los jóvenes atacaron a los uniformados con escombros, por ello, los integrantes del Destacamento Desplazamiento Rápido, acudieron al lugar para colaborar en la intervención.

Luego, identificaron a uno de los autores, un joven de 20 años, y fue trasladado hasta la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

Por otra parte, los uniformados de la Delegación Policía Científica, documentaron la escena, mientras que el efectivo herido denunció las lesiones sufridas.

Por el caso, se inició una causa por “Atentado y Resistencia contra la autoridad, Lesiones, Daños e Intimidación publica en poblado y en banda con el uso de armas”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Provincia.

En continuidad con la investigación, cerca de las 10:30 horas de la fecha, los policías de la Brigada de Investigación de la Subcomisaria, recorrían distintos sectores del barrio, allí interceptaron a cuatros sujetos de 18, 19, 21 y 25 años, sindicados como participes del ilícito.

Luego, cerca de las 11:30 horas, se dirigieron hasta un camino vecinal, el cual limita con el riacho Formosa, donde interceptaron a otro hombre de 24 años, quien pretendía cruzar el mencionado riacho.

Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial, a disposición de la Justicia.