Secuestraron más de 25 kilogramos de marihuana

La droga es apta para la elaboración de casi 88 mil dosis destinadas al consumidor

Efectivos de la Dirección General Drogas Peligrosas secuestraron dos bolsas arpilleras que contenían en su interior 37 panes de marihuana, en el barrio El Quebranto.

El viernes último, en horas de la tarde, los policías realizaban recorridas preventivas y en inmediaciones al puente del Riacho Formosa observaron que un sujeto montado en un equino, trasladaba varios costales.

Al notar la presencia de los investigadores abandonó dos bolsas de arpilleras y huyó del lugar.

De inmediato, se puso a conocimiento del caso a la Unidad Fiscal Federal, con asiento en la ciudad de Formosa, quien direccionó el procedimiento.

En presencia de testigos y con la colaboración del personal de la Delegación Destacamento Desplazamiento Rápido, Distrito Cinco, verificaron el contenido y hallaron 21 paquetes en una bolsa, mientras que en la segunda hallaron 16.

Después, realizaron la prueba con reactivos químicos y arrojó resultado positivo a marihuana, también establecieron que el contenido es apta para la fabricación de 87.777 dosis destinadas al consumidor.

Lo secuestrado se trasladó hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia federal.



