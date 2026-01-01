Clorinda: Incendio intencional de una vivienda

• No hubo lesionados, solo daños materiales

Efectivos del Destacamento Bomberos Clorinda extinguieron un incendio de una vivienda en el barrio 25 de Mayo y detuvieron al hijo de la propietaria, por estar señalado como el presunto autor.

Alrededor de las 1:50 horas de este martes, los policías de la Comisaría Oficial Subinspector Idelfonso Vera y personal del Destacamento Bomberos, intervinieron en el incendio de una casa.

Allí, constataron un incendio generalizado en una habitación ubicado en la parte posterior del inmueble y tras un intenso trabajo extinguieron el fuego, también evitaron la propagación a viviendas lindantes.

Después de controlar la situación, se realizaron tareas de enfriamiento, remoción y ventilación. Con la valoración de los peritos, establecieron que el incendio fue intencional, provocado con una fuente ígnea.

Por otro lado, con la colaboración de los integrantes de la Delegación Policía Científica documentaron el procedimiento.

Tras las averiguaciones, detuvieron a un hombre, de 29 años, hijo de la dueña de la finca, como autor del hecho y fue alojado a disposición de la Justicia.

Se iniciaron las actuaciones con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial, de la provincia.







