Una joven fue rescatada en el puente: La Policía evitó un trágico desenlace

Se encontraba en estado de crisis y, tras la intervención policial, fue contenida

Integrantes de la fuerza provincial impidieron que una menor se arroje del puente elevado, ubicado en la intersección de las avenidas Gendarmería Nacional y Néstor Kirchner, de la ciudad.

La intervención se registró el domingo último, alrededor de las 21:00 horas, cuando efectivos de la Dirección General de Policía Seguridad Vial, acudieron a un requerimiento donde alertaban que una joven pretendía lanzarse desde el puente elevado.

En el lugar, los policías al percibir el estado de crisis que atravesaba, con las precauciones adecuadas iniciaron una conversación con la chica y lograron persuadirla para que desistiera de sus intenciones.

Después del diálogo con los servidores públicos y la menor de 15 años, tomó confianza aceptando la contención que le ofrecieron y lograron ponerla a salvo.

Asimismo, por prevención y con el protocolo correspondiente, fue asistida por personal médico de la ambulancia del SIPEC, y minutos después se hizo presente la madre.

La Policía destaca la importancia de la intervención oportuna y la colaboración inmediata de los servicios de salud para prevenir hechos lamentables.



