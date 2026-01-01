En distintas intervenciones, la Policía detuvo a dos sujetos por intentar sustraer pertenencias

La rápida intervención policial evitó que se cometieran los delitos

Integrantes de la fuerza provincial, en distintas intervenciones detuvieron a dos sujetos mayores de edad, que intentaron sustraer pertenencias.

El primer caso, se registró en la madrugada del domingo último, cuando personal de la Subcomisaría Oficial Principal Enri Omar Alvarenga patrullaba en inmediaciones de calles Saavedra y Ejército Argentino.

En esa tarea preventiva, fueron alertados por los vecinos quienes notaron la presencia de un sujeto con intenciones de sustraer pertenencias, en un inmueble del sector.

De inmediato, intensificaron el trabajo y lograron la aprehensión del sujeto en el patio de una vivienda del barrio Guadalupe, quien tenía en su poder una mochila con elementos de los cuales no justificó propiedad.

Otro caso, se concretó en la mañana del domingo, cuando personal del Destacamento Terminal de Ómnibus (ETOF), observó que un hombre intentó llevar el casco protector de una motocicleta. Al verse rodeado por los uniformados, intentó huir, pero fue aprehendido.

En ambos casos, se labraron las actuaciones procesales y los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial.

En consecuencia, se iniciaron las causas judiciales y los detenidos fueron notificados de su situación procesal y quedaron alojados a disposición de la Justicia en turno.



