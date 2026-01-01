La Policía detuvo a tres sujetos y una mujer con causas pendientes ante la Justicia

Los procedimientos se concretaron en el interior provincial y en esta ciudad capital

Efectivos de la Policía de la Provincia de Formosa, detuvieron a tres sujetos por el delito de hurto en contexto de violencia de género, causas contravencionales, permaneciendo todos a disposición de la Justicia.

El primer procedimiento, se concretó días atrás por personal de la Comisaría Villafañe, cuando durante recorridas preventivas por las distintas calles internas de la localidad, interceptaron a dos sujetos.

Allí, al identificarlos y consultar sus datos a través de la base de la Dirección General Informática, comprobaron que ambos registraban pedido de captura por distintas contravenciones, con intervención del Juzgado de Paz de El Colorado.

Luego, integrantes de la Comisaría Oficial Subinspector Idelfonso Vera, demoraron a una mujer que registraba pedido de captura, por causa pendiente ante la justicia.

Por último, personal de la Comisaría Seccional Tercera, durante la madrugada del sábado último realizaban recorridas preventivas por distintos sectores de su jurisdicción.

En las intersección de las avenidas Juan Domingo Perón y Laureano Maradona, demoraron a un hombre y verificaron que registraba pedido de captura por “Hurto en Contexto de Violencia de Género”.

Los detenidos fueron trasladados hasta las dependencias policiales, notificados de su situación procesal y a disposición de la Justicia.



