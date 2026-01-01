Una ambulancia chocó tres animales vacunos en la Ruta Nacional 81

• Su conductor y acompañantes afortunadamente no sufrieron lesiones de gravedad

Efectivos de la Comisaría Ingeniero Juárez intervinieron en un siniestro vial que terminó con una ambulancia con daños, dos vacunos muertos producto del impacto y se inició una causa por contravención a los propietarios.

El hecho de tránsito ocurrió el martes último, alrededor de las 23:30 horas, cuando en forma repentina se cruzaron tres animales vacunos en el carril de la Ruta Nacional 81, por la que circulaba una ambulancia que se dirigía a la localidad de Ingeniero Juárez.

En el vehículo junto al conductor, viajaban dos hombres y dos menores, quienes salieron ilesos pese al violento impacto con los animales. Otra ambulancia los asistió y ninguno presentaba lesiones graves.

Luego, personal de la Delegación Policía Científica documentó el siniestro y los integrantes de la Comisaría informaron a la Magistratura en turno, quien ordenó el inicio de una causa contravencional a los propietarios de los vacunos.



