Regresaron las ediciones semanales de Soberanía Alimentaria Formoseña

Habrá jornadas los días jueves 29 y sábado 31 del corriente, en los cuatro centros de ventas.

El Programa Provincial Soberanía Alimentaria Formoseña (SAF) retomó sus actividades el jueves pasado, después del receso de 15 días para continuar con el beneficio de la venta de alimentos frescos a precios accesibles para las familias formoseñas.

De tal manera, el calendario semanal comprende ediciones que tendrán lugar el jueves 29 y sábado 31, en los cuatro centros de comercialización ubicados en Avenida Néstor Kirchner 1855 del barrio San Pedro; Avenida Néstor Kirchner 5595 del barrio 12 de Octubre; Avenida Arturo Frondizi 3465 del barrio Mariano Moreno y el centro de la calle Paula Albarracín 2735 del barrio Simón Bolívar.

Las ediciones se desarrollarán en su horario habitual desde las 7.30 hasta las 12.30 horas.

Listados

Las familias podrán acceder a la compra de una variedad de alimentos de calidad a precios referenciados que benefician tanto a la economía familiar, como también a productores y pymes.

Entre los alimentos que componen la propuesta de esta semana se destacan cebollita, perejil, orégano por mazo a $500; morrón por kilo a $2500; mandioca por kilo $800; tomate por kilo a $2500; calabaza por kilo a $1000; zapallito por kilo a $1500; choclo por docena a $2000; berenjena a $2000; poroto fresco y por bolsita a $2500; batata por kilo $1200; zapallo por kilo a $1000; banana por docena a $2000 y zanahoria por kilo a $1200.

Productos cárnicos

Este rubro, específicamente, es uno de los más castigados por la inflación tal es así que, según informó el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna de la Argentina (IPCVA), entre enero y diciembre la variación fue del 65,3%.

Si bien la provincia de Formosa no está exenta de esta realidad, se trabajan en políticas públicas para fomentar la producción, la comercialización y el consumo de los alimentos básicos.

Uno de ellos tiene que ver con la producción de carne de búfalo y plantas procesadoras de embutidos y chacinados, lo que permite disponer de productos como chorizo de cerdo con queso a $9800 el kilo; chorizo de cerdo a $8,800 el kilo; chorizo parrillero a $6,500 el kilo; milanesa de carne a $15,500 el kilo; milanesa de lomito bufalito por kilo $15,500 y milanesa de pollo a $8,500.

Así también, costeleta de bufalito por kilo a $9,400 costilla por kilo a $8,900; costilla de bufalito a $11,600 el kilo; pulpa especial de bufalito a $13,600 el kilo y vacío de bufalito por kilo a $12,900.

Cabe mencionar que esta propuesta se encuentra disponible en los puntos fijos de los barrios Mariano Moreno y San Pedro.

Lácteos

El listado es variado y comprende distintos rubros de alimentos, entre ellos los lácteos como leche fluida “Tregar” a $1400; leche en polvo “La Paulina” por 800 gramos a $8500; queso rallado “La Paulina” por 40 gramos a $1000 y por 150 gramos a $3500.

Harinas

En cuanto a este rubro, se comercializan en cada jornada harinas del Molino Villafañe en su presentación de 800 gramos a $1200; harina tradicional “Sauzalito” por un kilo a $1000, harina precocida “Doña China” por 1 kilo a $2000.

Cereales

Se dispondrá de arroz “Mitaí” 0000 por un kilo a $1000; arroz Premium 00000 por un kilo $1200 y el arroz AF por un kilo a $1200; arroz Mitaí 0000 por 500 gramos a $500.

Gas

Se mantiene el valor referenciado de la garrafa de GLP de 10 kilogramos a $15,000 por medio de la participación de la empresa provincial REFSA Gas.

Otros productos

A su vez, se comercializarán productos como yerba mate Herencia por 500 gramos a $1500; y por un kilo a $2500; pan a $1500; lentejas y porotos remojados en lata por 340 gramos a $900.

Del mismo modo, fideos guiseros a $900; aceite de girasol a $2700; azúcar por un kilo a $900; huevos por maple a $4900 y por docena a $2000.



