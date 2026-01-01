Falleció el motociclista que fue embestido por un vehículo que se dio a la fuga

• La víctima fue identificada como César David Noguera, de 37 años, con domicilio en la localidad de Laguna Naineck.

El hecho ocurrió el pasado domingo, cuando un motociclista resultó con lesiones graves tras ser embestido por un automóvil, y el martes último se confirmó su fallecimiento.

Según se informó, el siniestro vial se registró, sobre la Ruta Nacional N° 86, a la altura del acceso a la Colonia La Primavera, donde los efectivos de la Subcomisaria Agente Ramón Vargas, en la localidad de Laguna Naineck, hallaron al hombre inconsciente, tendido sobre la banquina.

Personal de la Dirección General de Policía Científica, determinó que la víctima circulaba en una motocicleta Legnano Imola, cuando se produjo la colisión con un vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga tras el impacto.

La víctima cayó a la cinta asfáltica y sufrió lesiones de gravedad por lo que fue asistido por personal de salud y trasladado al hospital de Laguna Blanca, luego derivado al Hospital Distrital Evita de la ciudad de Formosa.

Allí, permaneció internado en estado reservado y en la tarde del martes último, falleció. Según lo dispuesto por el Juzgado interviniente, la causa se re caratuló como “Homicidio” y se entregó el cuerpo a los familiares para las exequias.

Mientras tanto, los policías continúan con las tareas investigativas y operativos de búsqueda, para secuestrar el vehículo y aprehender a su conductor.

Se solicita la colaboración de la comunidad para cualquier información de interés sea aportada de forma confidencial a la dependencia policial más cercana.











