Un motociclista perdió la vida tras ser embestido por un camión

Ocurrió sobre Ruta Nacional N° 81, a unos trescientos metros del acceso a la localidad de Palo Santo

Un camión chocó con un motociclista, quien falleció tras el siniestro y su hija de 11 años, fue derivada de inmediato al hospital local de para atención médica.

El hecho se registró alrededor de las 6:45 horas de este martes, cuando los policías de la comisaría local tomaron conocimiento sobre un siniestro vial con víctima fatal, ocurrido en la Ruta Nacional N° 81.

Según averiguaciones, un hombre de 41 años, circulaba en un camión Volvo con acoplado, por la mencionada ruta sentido Oeste-Este y por cuestiones que se tratan de establecer se produjo la colisión con un motociclista, que circulaba por el mismo sentido de circulación.

El conductor de la moto identificado como Nicéforo Fleitas, de 77 años, falleció en el lugar, mientras que la menor fue trasladada de forma preventiva al centro de salud local y luego evacuada al Hospital de la Madre y el Niño de esta ciudad.

Se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración del personal de la Delegación Policía Científica y del Cuerpo de Bomberos.

El caso fue informado al Juez de Feria Dr. Enrique Guillen del hecho quien direccionó el procedimiento a llevarse a cabo.

En consecuencia, se realizó prueba de alcohotest al conductor del camión, el cual arrojó resultado negativo.

El cuerpo fue trasladado hasta la morgue judicial, para la autopsia correspondiente y todo quedó a disposición de la justicia.



