Detuvieron al acusado de un robo y recuperaron bienes sustraídos durante un allanamiento

Durante la requisa hallaron al imputado oculto dentro de un freezer en funcionamiento

Efectivos de la Subcomisaría Bernardino Rivadavia y Departamento Informaciones Policiales, Sección Robos y Hurtos, aprehendieron a un hombre tras un allanamiento.

La causa se inició cuando un hombre de 50 años, denunció que desconocidos ingresaron a la vivienda de su familiar, en el barrio San José Obrero y se llevaron varios bienes.

Los uniformados de la Dirección Policía Científica, realizaron las pericias y confirmaron que los autores del ilícito ingresaron tras violentar la reja del portón y barrotes de las ventanas.

De inmediato, iniciaron las pesquisas y con los testimonios obtenidos identificaron al presunto responsable, domiciliado en las inmediaciones.

Los datos recolectados fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Primera Circunscripción Judicial, quien ordenó la requisa.

La orden judicial fue realizada por personal del Departamento Informaciones Policiales, Sección Robos y Hurtos, en un inmueble ubicado sobre calle Eva Perón al 1800.

Durante la requisa, los efectivos detuvieron al imputado, quien se hallaba oculto dentro de un freezer en funcionamiento y secuestraron televisores, joyas, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo, entre otros bienes.

El detenido y los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial, a disposición de la Magistratura interviniente.



