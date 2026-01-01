La rápida actuación policial permitió recatar a una adolescente retenida contra su voluntad

Los vecinos alertaron que pedía auxilio desde una estancia

Efectivos del Destacamento Sarmiento de la Unidad Regional Siete, detuvieron a un hombre que mantuvo retenida a una menor de edad, tras ser alertados por vecinos.

El procedimiento se llevó a cabo el domingo último alrededor de las 23:15 horas, en un establecimiento rural, donde personal policial observaron la presencia de una adolescente de 15 años.

Ante la situación planteada, se labraron las actuaciones correspondientes y la menor fue trasladada hasta la dependencia policial, conforme las normativas vigentes.

Tras las diligencias legales, la adolescente fue examinada por personal médico y posteriormente fue entregada a su progenitora.

Conforme lo dispuesto por la Jueza de Feria de la Segunda Circunscripción Judicial, iniciaron una causa por “Privación Ilegítima de la Libertad”.

Después de las tareas de averiguación y de persuasión realizadas del personal policial, el imputado se presentó de manera espontánea en el Destacamento Sarmiento.

Allí, fue notificado de su situación legal y trasladado para su alojamiento en la Comisaría de Güemes y quedó detenido a disposición de la Magistratura interviniente.



