Un motociclista falleció tras chocar con un vacuno

La víctima fue identificada como Bobadilla Hernán, de 18 años

Un motociclista falleció camino al hospital, y su acompañante terminó con lesiones graves, tras colisionar con un animal vacuno, sobre la Ruta Provincial N° 3.

Alrededor de las 21:20 horas de este sábado, los integrantes de la Subcomisaría Tres Lagunas verificaron el siniestro vial y hallaron a dos hombres tendidos en la banquina con la Honda Wave de 110cc, a un lado.

Tras primeras averiguaciones, establecieron que los sujetos circulaban en la moto, cuando por cuestiones que se tratan de establecer colisionaron contra un animal vacuno.

Dos ambulancias, los trasladaron hasta el nosocomio local y posteriormente fueron derivados hasta Laguna Blanca para mejor atención, pero pese al esfuerzo de los profesionales, el conductor falleció antes de llegar al hospital.

Después, con la colaboración de los uniformados de la Delegación Policía Científica realizaron las actuaciones procesales y tras la inspección en el lugar, encontraron muerto al animal.

El caso fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, quienes direccionaron el procedimiento.

El propietario del vacuno fue notificado de su situación procesal, por “Homicidio Culposo y Lesiones Graves Culposas” con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, con asiento en la ciudad de Clorinda.

Por otro lado, los integrantes del Cuerpo de Bomberos trasladaron el cuerpo hasta la morgue judicial de Clorinda, para su correspondiente autopsia y posterior entrega a sus familiares para exequias.



