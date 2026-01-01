El Parque Acuático cerró otro fin de semana multitudinario

Con una concurrencia masiva que superó las 13 mil personas solo este domingo 18, el Parque Acuático “17 de Octubre” fue el lugar elegido por las familias para disfrutar de las piletas y hacer frente a las altas temperaturas.

A diferencia de otras provincias, en Formosa se sostiene la gratuidad absoluta para el ingreso al complejo y eso es “gracias a una decisión política de nuestro gobernador Gildo Insfrán, de tener un lugar así”, expresó Nicolás Pintos, subdirector del Parque Acuático.

Al dialogar con AGENFOR consideró que “esto es una gran inversión para la salud mental y física de las personas pero también suma al bienestar familiar el poder salir a pasear, divertirse un rato y tener un lugar donde los chicos se recrean”.

“Sabemos la situación difícil que pasamos a nivel nacional y lo que cuesta sacar a pasear a la familia en vacaciones”, señaló, al tiempo que destacó que, sin embargo, “el formoseño tiene un lugar así, con todas sus actividades libres y gratuitas y es un gran alivio porque es un espacio de contención y de esparcimiento”.

Puso de relieve que si bien se permite el ingreso con alimentos y bebidas, “las familias pueden comprar adentro o de los carritos emprendedores que están afuera”, destacando que “nuestro bufete tiene precios accesibles para que la gente pueda consumir y tener a disposición todos los servicios para pasar un lindo día”.

Finalmente, Pintos recordó que los días lunes el complejo no abre sus puertas, ya que es una jornada destinada exclusivamente al mantenimiento y tratamiento sanitario del agua; pero cada martes el parque retoma su agenda con la colonia de vacaciones y escuela de natación en el turno mañana y por la noche, las clases de aquagym.

Y agregó que “el gran atractivo es la pileta libre para toda la familia”, durante los fines de semana.

De esta manera, resaltó que para participar de las clases de natación o la colonia, los interesados pueden inscribirse a través de la página oficial del Ministerio Secretaría General del Poder Ejecutivo o presentarse en el ingreso del predio, con el único requisito de contar con el DNI.







