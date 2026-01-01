Un incendio afectó un local comercial en Clorinda

Afortunadamente no se registraron personas lesionadas

Efectivos de Destacamento Bomberos extinguieron un incendio ocurrido en un comercio ubicado en el barrio San Cayetano, de la segunda cuidad.

Alrededor de las 3:00 horas de este domingo, los policías fueron alertados del incendio, a través de la Operadora de turno del Comando Radioeléctrico Policial.

De inmediato acudieron hasta calle Buenos Aires casi Catamarca, donde constataron un incendio generalizado y tras unas horas de intenso trabajo extinguieron el fuego, también evitaron la propagación a viviendas lindantes.

Al realizar la inspección, encontraron un perro sin vida, como consecuencia del siniestro, se estableció que hubo destrucción total de los elementos del interior del local y de una motocicleta Zanella Zb.

Por otra parte, la propietaria refirió que mientras se encontraba en su vivienda, colindante al negocio, escuchó una explosión y observó que el almacén se encontraba envuelto en llamas.

Según la valoración de los peritos, establecieron que el siniestro reviste a un HECHO ACCIDENTAL, del tipo eléctrico, originado en un Plafón LED que cayó sobre la motocicleta que generó el incendio y se propagó.

Por el caso, se inició un expediente judicial y todo quedó a disposición de la Justicia.



