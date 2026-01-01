La Policía recuperó una moto robada y detuvo a los autores

También secuestraron la motocicleta utilizada para el ilícito

Efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales detuvieron a dos hombres por el robo de una motocicleta, en el barrio 12 de Octubre.

El procedimiento se registró en la noche del viernes, cuando los policías realizaban tareas investigativas por la mencionada zona.

Durante ese trabajo, observaron a dos sujetos, de 32 y 40 años, a bordo de una Zanella ZB que trasladaban a remolque una moto Guerrero Trip y fueron demorados.

A través de la base de datos de la Dirección General de Informática, comprobaron que la Guerrero Trip registraba pedido de secuestro por “Robo”, lo que derivó a la aprehensión de los sujetos.

Detenidos y secuestros fueron trasladados a sede policial, donde fueron notificados situación legal y puestos a disposición de la Magistratura interviniente.



