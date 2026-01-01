Un hombre terminó detenido por privación ilegítima de la libertad

Dos mujeres se encontraban encerradas en una vivienda del barrio San Francisco

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a un hombre, por privación ilegítima de la libertad, amenazas y daños, en tanto las mujeres fueran asistidas por personal de la Oficina de Violencia de Genero e intrafamiliar.

Integrantes de la Comisaría Seccional Tercera, este sábado alrededor de las 10:00 horas, fueron alertados por dos mujeres de 20 años que se encontraban encerradas en una vivienda ubicada en calle Pacifico Scozzina al 1100, del barrio San Francisco.

Allí intentaron entrevistarse con el propietario de la casa, quien se hallaba en compañía de un amigo, quienes en todo momento no quisieron colaborar ni dejaban salir a las mujeres.

Por lo expuesto se solicitó la colaboración del negociador policial, del Grupo Especial de Operaciones Policía de Formosa (GEOPF), quien tras un diálogo logró que el propietario permitiera salir a las jóvenes.

Luego una de las víctimas, refirió ser ex pareja del sujeto y que mantuvieron una discusión, después la amenazó, causó daños en dos células y la dejó encerrada junto con su amiga. Mientas que la otra comentó que también recibió amenazas por parte del otro sujeto que se encontraba dentro de la vivienda.

Gracias a la destacada labor del negociador de la fuerza provincial, se logró que, uno de los sujetos, de 32 años, saliera del domicilio y lo detuvieron, mientras que el propietario se negaba a salir y colaborar con la situación.

Las mujeres fueron contenidas y asistidas por personal de la oficina de Violencia de Género e Intrafamiliar.

En tanto que los demás efectivos continúan con las tareas de campo para la detención del propietario.

El detenido fue trasladado hasta la dependencia policial y notificado de su situación procesal en una causa judicial por "Daño, Amenazas, Lesiones y Privación Ilegítima de la Libertad en Contexto de Violencia de Género" y quedó a disposición de la Justicia provincial.



