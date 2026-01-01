La Policía secuestró cinco motocicletas

Los procedimientos se concretaron en el interior provincial y en esta ciudad capital

Efectivos de la fuerza provincial secuestraron cinco motocicletas, esta última, fue presentada con documentaciones apócrifas.

El primer procedimiento fue realizado por uniformados de la Comisaría General Manuel Belgrano, tras ser alertados por la sustracción de una Corven Energy, la cual fue robada de una vivienda ubicada sobre calle Paraguay.

Luego este jueves, alrededor de las 19:30 horas, luego de varias recorridas realizadas hallaron el rodado oculto entre las malezas, en un camino al barrio Nuevo, de esa localidad.

Otra intervención, realizó personal de la brigada investigativa Delegación Unidad Regional Uno, Distrito Cinco, cuando hacían tareas de relevamiento por una Zanella Zb, sustraída en el barrio 7 de Mayo.

Este jueves alrededor de las 21:30 horas encontraron el rodado abandonado y oculto entre las los pastizales en la zona de una conocida chanchería del mismo barrio.

El tercer procedimiento integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial, Acceso Sur, detuvieron la marcha de una Honda Storm guiada por un hombre, que exhibió documentaciones apócrifas, conforme lo confirmado por el verificador.

Después, los efectivos del personal del Departamento Informaciones Policiales Clorinda quienes secuestraron una Honda Biz, la cual fue robada de una vivienda ubicada en zona céntrica.

El rodado fue hallado en horas de la mañana, luego de que los policías recibieron información que el bien estaba en un taller mecánico, dejada para su reparación, y para ello intervino personal de la Delegación Policía Científica.

Posteriormente, el damnificado se presentó en la dependencia policial y justificó la propiedad. También, el autor del hecho fue identificado y continúan con las actuaciones legales correspondientes.

Por otra parte, numerarios de la Subcomisaría Guadalupe, realizaba recorridas preventivas, y secuestraron una Honda Wave, sustraída en el barrio San Francisco.

En todos los casos las motocicletas fueron trasladadas hasta las dependencias policiales; tres de ellas fueron entregadas a sus propietarios, quienes agradecieron el accionar policial.







