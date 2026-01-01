Falleció el hombre que fue agredido por terceros sobre la avenida Gutnisky

La víctima fue identificada como Christian Rogelio Robles

El hombre de 50 años, falleció tras permanecer internado en terapia intensiva en el Hospital de Alta Complejidad, luego de ser agredido por personas, en la esquina de la calle Pedro Freitas, de esta ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:00 horas del jueves último, cuando los efectivos de la Comisaría Seccional Segunda y la Subcomisaria Oficial Principal Enri Omar Alvarenga, verificaron un requerimiento en inmediaciones de la calle Freitas y avenida Gutnisky, donde ocurrió una gresca entre varias personas.

En el sitio los uniformados hallaron a un hombre inconsciente, tendido sobre la cinta asfáltica con lesiones visibles.

Se solicitó la presencia del SIPEC, quienes trasladaron al lesionado al Hospital Central y posteriormente derivado al Hospital de Alta Complejidad, donde ingresó con traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento y politraumatismos, quedando bajo asistencia del personal médico, donde permaneció internado en estado reservado.

De inmediato, los efectivos de la División Delitos Complejos del Departamento Informaciones Policiales, se abocaron a las tareas investigativas y a través del material fílmico, testimonios y trabajos de campos efectuados, se logró individualizar a los partícipes de la gresca y demoraron a uno de ellos en averiguación al hecho.

En horas de la mañana de este sábado, los policías concretaron dos allanamientos en barrios de esta ciudad y las pesquisas continúan en procura de dar con el presunto autor para ponerlo a disposición de la justicia, quien ya se encuentra identificado.

Alrededor de las 14:50 horas de este sábado, los integrantes del Destacamento Hospital Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” informaron que el hombre falleció pese al trabajo realizado por personal de salud.

Una vez finalizadas las actuaciones, se entregó el cuerpo a los familiares para las exequias.

Por el hecho se inició una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de la primera circunscripción Judicial de la Provincia.

Se solicita la colaboración de la comunidad para cualquier información de interés sea aportada de forma confidencial a la dependencia policial más cercana.



